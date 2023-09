O corpo de um jovem, de 23 anos, que estava desaparecido há dois dias, foi encontrado enterrado em uma mata no Bairro Milho Branco na manhã desse domingo (17). Dias antes ele teria se envolvido em uma briga com dois suspeitos, de 21 e 18 anos, que o ameaçaram de morte.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que estavam procurando pela vítima e que acharam um corpo enterrado em uma mata próximo ao bairro. No local, os Bombeiros encontraram o corpo, que estava de barriga para baixo com uma parte exposta e outra enterrada. Familiares e testemunhas contaram que há cerca de vinte dias a vítima teria se envolvido em uma briga, que começou por conta do furto de uma moto, com os suspeitos, que fizeram ameaças de morte.

Uma tesoura foi encontrada próxima ao corpo e a perícia observou um corte próximo ao ouvido direito da vítima. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os trabalhos de praxe.