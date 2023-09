Um detento, de 45 anos, foi encontrado morto, dentro da cela, na manhã desta segunda-feira (18) na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, Bairro Linhares, em Juiz de Fora. Essa foi a terceira morte registrada dentro da penitenciária no segundo semestre de 2023.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os policiais penais foram chamados pelos detentos de uma das celas da unidade para socorrer um preso, que estava desmaiado no local. O policial penal de plantão se dirigiu à cela e encontrou o detento, imóvel e sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito e, segundo o órgão, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A Sejusp também informou que registrará a ocorrência e abrirá um procedimento interno para apurar administrativamente o ocorrido. À Polícia Civil caberão as investigações criminais.

TERCEIRA MORTE NO SEGUNDO SEMESTRE

A morte do detendo na manhã desta segunda-feira (18) foi a terceira registrada na penitenciária no segundo semestre de 2023. No dia 20 de julho, o corpo de um homem, de 28 anos, foi encontrado em uma cela. No dia seguinte, 21 de julho, o corpo de um homem, de 34 anos, foi encontrado pelos policiais penais.