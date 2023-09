Durante esta terça-feira (19), as unidades da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) de Juiz de Fora ficaram sem sinal de internet devido à queda do link da Operadora Vivo, afetando diversos serviços da companhia, desde atendimento ao público até o sistema operacional de abastecimento.

Segundo a companhia, existe um segundo link previsto para essas situações, porém ele também caiu. Devido a queda, a Vivo foi acionada e o problema solucionado às 17h10 desta terça.

A companhia utiliza diversos canais de comunicação para atender o público, porém, todos eles dependem do Sanegeo, um sistema online para abertura de chamados e solicitações, que estava inoperante pela manhã e tarde.

Além disso, o sistema de abastecimento da cidade é amplamente automatizado. O Centro de Controle Operacional da Cesama se interliga com as unidades por meio de internet e, quando há queda desse link, o sinal é perdido. A falta prolongada de internet desencadeou uma instabilidade no funcionamento das unidades, como elevatórias de água e reservatórios, com reflexo no abastecimento.