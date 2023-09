Um menor infrator, que não teve a idade informada, foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas nessa terça-feira (19), após tentar fugir de uma abordagem policial, com mais de 100 pedras de crack e outras drogas no Bairro Vista Alegre em Juiz de Fora. A Polícia Militar (PM) contou com a ajuda de um cão farejador para localizar todo o material ilícito apreendido na operação.

Segundo informações da PM, durante o patrulhamento, o menor, ao perceber a aproximação da equipe, iniciou uma fuga pelas ruas do bairro, mas acabou alcançado pelos policias. Durante a fuga, ele chegou a dispensar algumas drogas pelo caminho. O restante do material foi localizado escondido no local onde o menor estava antes de perseguição se iniciar.

Ao todo foi localizado e apreendido, com a ajuda de um cão farejador, 102 pedras de crack, quatro pinos de cocaína, quatro papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, um celular, três balanças de precisão e R$91. O menor, e o material, foram encaminhados à Delegacia de plantão para as demais providências.