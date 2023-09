A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou na tarde dessa terça-feira (19) a Operação 'Audacium', onde um homem, de 31 anos, foi preso com um carro furtado, carimbos e atestados falsos de diversos médicos. O furto do veículo ocorreu no dia 25 de agosto deste ano em uma oficina mecânica no Bairro Nossa Senhora das Graças, e foi cometido por um funcionário do local.



De acordo com a PC, a ação se desencadeou no Bairro Grambery após os policiais localizarem o automóvel estacionado na rua. Eles ficaram observando a movimentação até a chegada do condutor. Na abordagem os agentes encontraram um cartão de crédito, que havia sido furtado de uma idosa, nessa terça.



Na residência do suspeito, foram encontrados carimbos e receitas falsas de pelo menos 10 médicos e uma secretária escolar, destinados a produção de receitas e atestados médicos e até documentos de conclusão de escolaridade.



Segundo a delegada do caso Bianca Mondaini, a operação recebeu o nome de “AUDACIUM” que significa audácia em latim pela audácia dos investigados, uma vez que o carro foi subtraído por um funcionário da própria loja e o receptador vendia atestados e receitas médicas com carimbos falsos.



O homem foi encaminhado ao sistema prisional e o inquérito será concluído nos próximos dias.

