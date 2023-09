Nesta quarta-feira (20), uma mulher, 19 anos, foi atropelada e morreu ao tentar atravessar a linha férrea localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Zona Norte de Juiz de Fora.

Ao Portal, a operadora ferroviária de carga MRS deu uma nota dizendo que lamenta o ocorrido e alegou que o trem circulava na velocidade permitida para o trecho, cumprindo todos os procedimentos de segurança:

"No entanto, mesmo com a aproximação da composição, a envolvida optou por tentar atravessar a linha férrea. Reforçamos a importância de respeitar a passagem do trem e de PARAR, OLHAR SEMPRE PARA OS DOIS LADOS e ESCUTAR antes de atravessar a linha férrea para que a travessia seja feita de forma segura e com a devida atenção."



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os primeiro atendimentos à vítima, porém a vítima já havia ido a óbito.