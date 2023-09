A Prefeitura e Juiz de Fora assinou no dia 30 de agosto um contrato de R$170 mil para realização do plano de manejo do Morro do Cristo, em Juiz de Fora. A empresa contratada responsável pela realização do trabalho é a Flora Original Consultoria em Meio Ambiente LTDA.

Conforme documento publicado no Portal da Transparência, o trabalho deve conter o diagnóstico socioambiental, meio abiótico, geoprocessamento, zoneamento, planos de ações e gestão na Unidade de Conservação.

Ainda de acordo com o contrato, o prazo de execução será seis meses, podendo ser revisto por quebra de conduta de ambas as partes, podendo ainda ser prorrogado de acordo com a legislação vigente e a critério das partes.