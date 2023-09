Por causa das obras do Viaduto Roza Cabinda, um trecho da Rua Benjamin Constant, na região central, será interditado nesta sexta-feira (22), em Juiz de Fora.

Segundo a Prefeitura, a interdição do trecho entre a Rua Francisco Maia e Roberto de Barros terá início às 8h, com previsão de liberação da pista até as 15h.

Não há circulação de linhas de ônibus no local.