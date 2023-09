A última semana de setembro é sempre marcada pela celebração aos santos Cosme e Damião e a tradicional distribuição de doces para as crianças. Em Juiz de Fora, católicos e umbandistas mantêm a tradição e comemoram o legado dos santos médicos nos dias 26 e 27.

Mas de onde surgiu essa celebração tradicional? O Acessa.com conversou com o Padre Antônio Camilo de Paiva e os filhos da Casa Fraternidade Umbandista São Sebastião, Fernanda Amaral e João Tavares, para saber a importância de São Cosme e São Damião conforme a crença de cada um.



Igreja Católica

A devoção a São Cosme e São Damião tem origem no século IV, quando os irmãos gêmeos se tornaram médicos e exerciam gratuitamente a medicina onde moravam, na região de Egéia, na Arábia. A dupla cuidava de humanos e animais, mas, especialmente, de crianças pobres, o que despertou a ira de poderosos da época que mandaram matar os médicos em Ciro, na Síria.

Por curar os doentes, os santos foram acusados de feitiçaria e condenados à morte após perseguição do imperador Diocleciano. Soldados tentaram matar São Cosme e São Damião de diversas formas, mas eles sobreviveram às tentativas. Foi então que, em 303, os dois morreram após serem decapitados.

Eles foram canonizados no século VI, durante o pontificado do papa Félix IV. Eles são considerados os padroeiros dos farmacêuticos, médicos e das faculdades de medicina.

Inicialmente, São Cosme e São Damião eram celebrados no dia 27 de setembro, mas a celebração litúrgica foi alterada para o dia 26 para não coincidir com a festa de São Vicente de Paulo, celebrada no dia 27.

“Entretanto, como a data já estava arraigada na mente e no coração do povo, muitos têm a prática de distribuir balas no dia 27. Ou seja, a mudança da data só aconteceu em 1969”, explicou Padre Camilo.

Segundo Padre Camilo, o milagre do primeiro transplante de perna feito com sucesso é atribuído aos santos e foi feito em um sacristão romano da basílica que é dedicada a eles. O sacerdote explicou ainda o significado das roupas dos santos.



"A cor verde significa a esperança. A vida vence a morte, o bem vence o mal. Como médicos, são mediação, ponte para saúde superar a doença. O vermelho é a cor do martírio, do sangue que eles derramaram por amar a Cristo e aos pobres. O colarinho branco é a cor da pureza com que exerciam o sagrado dever da medicina: a arte de curar pobres e ricos, enfim, ser sacerdote da saúde. A caixinha em uma mão representa os remédios e o vaso sagrado na outra mão, a unção espiritual para a cura da alma", finalizou.

Umbanda

Apesar de serem considerados santos católicos, São Cosme e São Damião também têm suas celebrações na religião afro-brasileira Umbanda.

No período da escravidão brasileira, os escravos eram proibidos de cultuar qualquer outra fé que não fosse a Católica. Por isso, para manter a fé, os africanos e seus descendentes relacionaram os orixás aos santos católicos, processo conhecido como sincretismo religioso. Cosme e Damião são uma das associações mais conhecidas no país.

“Na Umbanda o sincretismo é com o orixá Ibeji, um orixá dual representado por um casal de gêmeos, que representa a alegria e a ingenuidade, sendo os protetores de todas as crianças do nascimento até a entrada na adolescência. A energia emanada por esse orixá nos conecta com nossa criança interior e traz prosperidade para nossa existência. Por sua vez, os Erês são entidades que trabalham na Umbanda sob essa mesma irradiação de energia, prestando consultas e atendimentos, trazendo a alegria para todos quando presentes”, explicou Fernanda Amaral, filha da Casa Fraternidade Umbandista São Sebastião.

João Tavares, também filho da Casa, falou sobre o preconceito com a oferta de doces. “Há um olhar preconceituoso sobre a distribuição deles, e é constante ouvirmos a fala ‘esse doce é de macumba, vai fazer mal’. A montagem dos saquinhos passa por algumas etapas, como a arrecadação de doações dos doces, a compra dos mesmos, a montagem dos saquinhos com a participação de todos os irmãos da casa, e posteriormente a distribuição dos mesmos”, explicou.

Na Casa, os saquinhos são distribuídos sempre no primeiro dia útil após o dia 27 e é feita de forma direcionada.

“Parte dos saquinhos são reservados para doação a alguma instituição carente, com o cuidado de garantir que todos recebam, e o restante é distribuído no dia da festa aos visitantes. Ultimamente optamos por presentear nossos vovôs e vovós que se encontram em asilos. Entendemos que sejamos todos ‘eternas crianças e carregamos a alegria e a pureza latentes. No entanto, os idosos carecem de mais cuidado, carinho e atenção, o que lhes é negado e/ou restringido por muitas vezes, inclusive dos entes que lhes são queridos. A experiência é muito gratificante, pois os saquinhos são muito bem recebidos e alegria no olhar de cada um, pelo simples fato de se sentir lembrado e querido, não tem preço”, ressaltou Fernanda.



Celebrações

FOTO: Casa Fraternidade Umbandista São Sebastião - Festa dos Erês é celebrada em Juiz de Fora

Na Umbanda, cada Casa decide a melhor forma de homenagear os Orixás e Guias. Na Fraternidade Umbandista São Sebastião, é feita uma festa para as entidades os Erês. No dia 27, o terreiro é enfeitado com as cores azul e rosa, com a montagem de uma mesa farta de doces, frutas, bolo e refrigerante.

“No decorrer da gira os saquinhos ganham o axé, e depois disso todos os Erês e convidados são servidos. É uma gira muito alegre e festiva”, contou João.

Já na Igreja Católica, o Padre Camilo explicou que a data é celebrada com missas e distribuição de balas.

“Entretanto, o grande legado é a fé em Jesus Cristo, a ponto de darem suas vidas pelos pobres e doentes. Derramaram sangue como Cristo e deixaram um legado para a classe de médicos, de enfermeiros e de farmacêuticos: a vida humana em primeiro lugar”, finalizou.

Confira abaixo a programação das celebrações da Igreja Católica em Juiz de Fora e região:



Comunidade São Damião – São Damião (pertencente à Paróquia N. S. Fátima) - A comunidade fica na Rua Bartolomeu dos Santos, 175 – Bairro São Damião

De 23 a 25 de setembro – Tríduo

19h30 – Celebração

Dia 26 de setembro – Terça-feira – Dia de São Cosme e São Damião

19h30 – Missa Solene

Comunidade São Cosme e São Damião – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Sebastião) - A comunidade fica na Rua Carlos Augusto do Nascimento, s/nº – Bairro Quarto Depósito

De 23 a 26 de setembro – Tríduo

19h – Missa

Dia 26 de setembro – Terça-feira – Dia de São Cosme e São Damião

19h – Missa

Igreja São Cosme e São Damião – Matias Barbosa/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição) - A igreja fica na Rua Moacir Alves de Souza, s/nº – Vila São Damião (Área Rural)

Dia 26 de setembro – Terça-feira – Dia de São Cosme e São Damião

19h – Missa