Um robô de inspeção dos sistemas de drenagem, o caminhão Vacal, um drone e uma miniescavadeira foram adquiridos pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Obras, como aparatos tecnológicos para combater enchentes e alagamentos, além de melhorar os serviços de limpeza e fiscalizar obras.

Segundo a PJF, os aparelhos agilizam as vistorias, atuam na fiscalização de serviços e na análise das intervenções, além de permitir o acesso a locais inacessíveis a pé ou em veículos.

O valor gasto nos equipamentos não foi divulgado pela Prefeitura.

Como são usados os equipamentos?

O Executivo explicou que o Robô VX-300L auxilia na inspeção das redes pluviais e na correção de pontos de erosão, proporcionando a avaliação prévia do estado das redes e de eventuais problemas.

Já o drone é utilizado na realização de vistorias de longas distâncias, como inspeção de córregos, conferência da execução de serviços e verificação do andamento de obras.

O caminhão Vacal ajuda na desobstrução e a limpeza das bocas de lobo, o que melhora a eficiência do sistema de drenagem de águas pluviais, evitando que as ruas e avenidas fiquem alagadas com a água das chuvas.

Juiz de Fora tem cerca de 10 mil bocas de lobo distribuídas pela cidade, e a nova tecnologia permite a sucção de 11 metros cúbicos por hora e tanque de água de 10.000 litros, sendo um dos mais potentes do país, conforme a Prefeitura.



