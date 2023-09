Dois homens foram flagrados pela Guarda Municipal de Juiz de Fora enquanto faziam despejo irregular de entulho às margens do Rio Paraibuna, na tarde desta sexta-feira (22). As margens do rio são classificadas como Área de Preservação Permanente (APP) e protegidas.

Segundo a Prefeitura, a irregularidade foi flagrada entre as ruas Halfeld e Carlos Otto após denúncia recebida pela Guarda Municipal. Os homens foram identificados e advertidos sobre a prática irregular. Eles fizeram a limpeza do local e removeram cinco sacos de material.

Após recolhido, o material de construção foi recolhido à empresa que, conforme o Executivo, alegou ter feito a doação aos rapazes, mas não sabia que usariam a área do rio para queima e retirada de aço.

Área protegida

As margens do Paraibuna têm 50 metros de borda protegidas, a partir do leito, onde não pode ser desenvolvida qualquer atividade que gere dano ambiental.

Em caso de irregularidades, o cidadão pode fazer a denúncia no setor de fiscalização da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Sesmaur), pelo telefone 3690-7984.

A Prefeitura explicou que o monitoramento das margens do Paraibuna é atividade de rotina da equipe de Proteção Ambiental da Guarda Municipal. “Outras áreas de proteção ambiental sob responsabilidade do município também integram a proposta da “Ronda Verde”, cujo objetivo é o patrulhamento preventivo a fim de evitar ocorrências de incêndio, descarte irregular, entre outras práticas proibidas em áreas de preservação”, completou o Executivo.

Nestes casos, a Guarda Municipal conta com a parceria da Sesmaur e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demburb), em caso de necessidade de remoção de material.