Uma operação conjunta entre a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da Diretoria de Inteligência (DINT), e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (GAECO), de Juiz de Fora, prendeu na noite de sexta-feira (22), em Cabo Frio, um criminoso da lista do programa "Procura-se".

A ação também contou com apoio da Polícia Militar daquele estado. O criminoso, de 26 anos, possui quatros mandados de prisão em aberto e condenação superior a 13 anos de prisão. É líder de Organização Criminosa atuante em Juiz de Fora, principalmente, no tráfico ilícito de drogas e crimes violentos, com ramificações no Rio de Janeiro. Inclusive já efetuou disparos de arma de fogo contra guarnição policial em 2022.

O foragido da Justiça foi preso no Aglomerado Rainha da Sucata, na cidade de Cabo Frio. Não reagiu à prisão e utilizava documentos falsos quando foi localizado pelos militares.