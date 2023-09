Um homem, de 31 anos, foi preso após agredir e roubar um jovem, de 19 anos, na noite dessa segunda-feira (25), na Rua Afonso Pena, Bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava passando pelo local quando foi abordada por quatro homens e um deles anunciou o roubo. Durante a ação a vítima foi agredida com socos e chutes e teve o celular e sua carteira, com documentos e dinheiro, roubados.

Durante o rastreamento a PM localizou o suspeito que anunciou o roubo e agrediu o jovem. O celular foi rastreado e encontrado embaixo da ponte da Avenida Brasil com a Avenida Barão do Rio Branco.