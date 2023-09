No dia 1º de outubro, próximo domingo, a Arquidiocese de Juiz de Fora celebra Santa Teresinha, considerada pelos fiéis como a virgem carmelita, doutora da Igreja e padroeira das Missões. A Santa, chamada Teresa de Lisieux, deixou textos que ensinam sua “pequena via”, caminho que tem nos atos singelos do cotidiano a produção de frutos de santidade, desde que sejam feitos com amor.



As celebrações da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Juiz de Fora, e a Igreja Santa Teresinha, em Lima Duarte, iniciaram na última sexta-feira (22).

Confira o cronograma desta semana

Juiz de Fora

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Bairro Santa Terezinha

Endereço: Av. Rui Barbosa, 1001 - Bairro Santa Teresinha

De 26 a 30 de setembro – Novena

19h30 – Missas

*As missas começaram na última sexta-feira (22)

Dia 1º de outubro – Domingo – Dia de Santa Teresinha

7h, 9h30, 12h, 15h, 17h e 19h30 – Missas

*Haverá procissão após a Missa das 17h.

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias após as celebrações. No dia 1º, também serão vendidas rosas.

Comunidade Santa Teresinha - Terras Altas (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

Endereço: Avenida Fernando Senra, 481 - Bairro Terras Altas

De 28 a 30 de setembro – Tríduo

Dia 28 de setembro – Quinta-feira

18h30 – Terço

19h30 – Missa

Dia 29 de setembro – Sexta-feira

19h30 – Missa

Dia 30 de setembro – Sábado

19h – Missa

Dia 1º de outubro – Domingo – Dia de Santa Teresinha

16h – Procissão seguida de missa campal paroquial

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

Endereço: Rua Nair Furtado de Souza, 10 – Teixeiras

De 27 a 29 de setembro – Tríduo

Dia 27 de setembro – Quarta-feira

19h – Celebração da Palavra

Dia 28 de setembro – Quinta-feira

15h às 18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

18h – Bênção com o Santíssimo Sacramento

19h – Celebração da Palavra

Dia 29 de setembro – Sexta-feira

19h – Celebração da Palavra

Dia 1º de outubro – Domingo – Dia de Santa Teresinha

7h – Missa e abertura da Semana da Vida

Outras cidades do território arquidiocesano

Igreja Santa Teresinha - Lima Duarte/MG (Pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

Endereço: Rua Maria Tomé, s/nº - Bairro Santa Teresinha

De 26 a 30 de setembro – Novena

19h – Missa

*As missas começaram na última sexta-feira (22)

Dia 1º de outubro – Domingo – Dia de Santa Teresinha

9h – Procissão saindo do Jardim Primavera em direção à igreja, seguida de Missa Solene

18h – Carreata com a imagem da padroeira saindo da Matriz Nossa Senhora das Dores em direção à Igreja Santa Teresinha, seguida de Missa e envio para o Mês Missionário

Igreja Santa Teresinha – Bicas/MG (pertencente à Paróquia São José)

*A igreja fica na Rua Santa Teresa, s/n° - Bairro Santa Teresa

De 27 a 29 de setembro – Tríduo

18h – Oração do tríduo

Dia 30 de setembro – Sábado – Festa da padroeira

18h – Procissão saindo da Igreja Nossa Senhora das Graças em direção à Igreja Santa Teresinha, seguida de Missa e bênção das rosas

*Após a celebração, haverá funcionamento de barraquinhas, leilão e show de prêmios.

Igreja São Sebastião e Santa Teresinha - São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia São João Nepomuceno)

Endereço: Rua Santa Terezinha, s/nº - Bairro Santa Terezinha

De 28 a 30 de setembro – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 1º de outubro – Domingo – Dia de Santa Teresinha

8h30 - Procissão saindo da Praça Dona Esmeralda, seguida de Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias. No domingo (1º), será servido almoço após a celebração.

Área Missionária Santa Teresinha - Bias Fortes/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

Endereço: Bairro Santa Terezinha

Dia 1º de outubro – Domingo – Dia de Santa Teresinha

17h - Procissão saindo do portal da cidade em direção à comunidade, seguida de Missa

Comunidade Santa Teresinha - Mar de Espanha/MG (pertencente à Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês)

Endereço: Bairro Recanto do Galo

Dia 1º de outubro – Domingo – Dia de Santa Teresinha

18h30 – Missa

Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus - Santa Rita de Jacutinga/MG (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

Endereço: Candonga (Área Rural)

Dia 30 de setembro – Sábado – Festa da padroeira

13h30 – Procissão e Missa

*Após a celebração, haverá leilão de gado.

15h – Ação entre amigos

18h – Leilão de prendas

21h – Apresentação musical

