A partir desta quarta-feira (27), a Rua Batista de Oliveira, no trecho entre as ruas Marechal Deodoro e São João, terá o trânsito interditado para tráfego de veículos, em Juiz de Fora. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com a homologação da regularização do Comércio Popular no Centro, o espaço será transformado em uma área de ocupação para pedestres e comerciantes para garantir mais mobilidade para os clientes e para os comerciantes populares e lojistas.



Outra mudança é o ponto de táxi que ficava no mesmo trecho e foi remanejado para a própria Rua Batista de Oliveira, em frente ao Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano, 377.