Como noticiado pelo Acessa, várias linhas de ônibus do Transporte Coletivo Urbano estão circulando acima da idade máxima permitida por lei, ou seja, com mais de dez anos de fabricação. Em nota o Consórcio ViaJF havia informado que "os ônibus estão todos comprados para substituição dessa frota e no máximo 45 dias serão colocados nas ruas da cidade. Contudo na manhã desta quarta-feira (4), a Prefeitura de Juiz de Fora prorrogou o prazo para troca até dezembro deste ano, alegando que seria para conclusão da compra dos veículos. Veja abaixo.

"Fica prorrogado até 31 de dezembro de 2023, o prazo para troca da frota de Transporte Coletivo Urbano, referente a 79 veículos com idade de 10 anos, vencidos em 1º de setembro de 2023. Parágrafo único. Essa prorrogação, única e irrepetível, para que se conclua a aquisição de novos veículos".

A reportagem questionou novamente o Consórcio sobre o prazo para troca que havia sido informado, porém, desta vez o ViaJF informou que o prazo é esse de 45 dias, mas que dependem de processos burocráticos.

De acordo com o edital de licitação de n° 005/2014, publicado 2015, a responsabilidade é da concessionária em manter a idade média da frota de cinco anos e idade máxima permitida de dez anos.

O Portal entrou em contato com o Ministério Público e aguarda retorno.