O gabinete do vereador Cido Reis (PSB) foi alvo do cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (5) em Juiz de Fora. A ação faz parte da Operação Proditora 2, que tem como objetivo apurar o desvio de recursos públicos recebidos por entidade civil de caráter filantrópico, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Em nota, a Câmara Municipal de Juiz de Fora confirmou que o Ministério Público solicitou acesso a um dos gabinetes do local.

"A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) recebeu servidores do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na manhã desta quinta-feira, 5, nas dependências do Anexo Ignacio Halfeld. O MPMG solicitou o acesso a um dos gabinetes parlamentares, que foi prontamente atendido. A instituição está acompanhando o caso e colaborando nas diligências solicitadas".

Questionada sobre qual gabinete foi o alvo do MPMG, a Câmara confirmou se tratar do gabinete do vereador Cido Reis.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno, a defesa do vereador também foi procurada, e informou que estão levantando todas as informações e irão se manifestar em breve.