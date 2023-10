A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Juiz de Fora ampliou o atendimento em uma hora e passa a a funcionar das 8h às 18h temporariamente. A medida visa a aumentar a capacidade de atendimento ao cidadão, por conta da demanda e também será adotada em Governador Valadares, Ipatinga e Montes Claros.

Em Juiz de Fora, a UAI com horário ampliado é a localizada no Shopping Jardim Norte, na Avenida Brasil, 6.345, bairro Mariano Procópio. O município conta com duas unidades.

De acordo com a diretora Central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado da Seplag-MG, Marina Kleinhappel, foi identificada a necessidade de ampliação temporária da agenda nesses quatro municípios para garantir que mais usuários consigam receber atendimento com mais flexibilidade de horário.

Os serviços são prestados nas UAIs apenas com agendamento prévio, realizado gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG www.mg.gov.br, aplicativo MG App Cidadão e terminais de autoatendimento. Diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais.