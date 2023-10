A juiz-forana Jaqueline Freitas Gimenez, de 40 anos, foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 17 anos de prisão pelos ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro. O julgamento virtual foi realizado na terça-feira (17).

Até o momento, 12 pessoas já foram condenadas pelos crimes cometidos no início do ano. Todos foram denunciados pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

No julgamento, prevaleceu o entendimento do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Acompanharam Moraes os ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux. Os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin divergiram em parte, aplicando penas mais brandas, enquanto os ministros Luís Roberto Barroso, André Mendonça e Nunes Marques divergiram em maior extensão, absolvendo os réus de alguns dos crimes imputados.

8 de janeiro | Julgamento | stf