O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela condenação de mais seis réus pelos ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro. Entre eles está a juiz-forana Jaqueline Freitas Gimenez, de 40 anos. O voto do ministro foi feito no plenário virtual do STF no início desta sexta-feira (6).

O Ministro sugeriu que penas sejam de 14 a 17 anos de prisão, além do pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos causados pelos réus.

Além de Jaqueline, estão sendo julgados nesta sexta-feira (6) Edineia Paes da Silva Santos, de 38 anos Marcelo Lopes do Carmo, de 39, Reginaldo Carlos, de 55, Jorge Ferreira, de 59 anos e Claudio Augusto Felippe, de 59.

Os acusados respondem aos crimes de Abolição violenta ao Estado de Direito, golpe de estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

8 de janeiro | stf