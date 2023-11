Marcio Vinicius da Paixão Vieira, conhecido como Pica-Pau e considerado um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Minas Gerais, foi condenado a mais de 15 anos de prisão em regime fechado por um homicídio cometido em Juiz de Fora, em 2020. Além do envolvimento no homicídio, Marcio também é suspeito de tráfico de drogas na cidade.

À reportagem, o advogado de defesa Ramsés Cabral disse que irá recorrer da decisão, "uma vez que está foi contrária a prova produzida nos autos, em especial a que foi provido através de prova testemunhal que Márcio Vinícius sequer encontrava-se na cidade quando da data do homicídio".



Segundo o Major Jean Amaral, Subcomandante do 2º Batalhão, Marcio e outro líder do PCC, que também tem ligação com Juiz de Fora, foram presos no Paraguai no ano passado. Marcio foi preso em outubro e encaminhado para uma penitenciária no Mato Grosso, sendo posteriormente transferido para Belo Horizonte.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Marcio deu entrada na Penitenciária de Francisco Sá, no Norte do estado, em fevereiro de 2022 e permanece preso na unidade.

Crime

Marcio foi condenado por uma homicídio registrado em uma estrada próxima à entrada do Bairro Parque Serra Verde. Conforme o inquérito policial citado na denúncia do Ministério Público, o crime teria ocorrido por motivo torpe, relacionado a disputa pelo tráfico de drogas na região.

Marcio tem uma extensa ficha criminal, sendo preso cinco vezes pela PM por tráfico de drogas, além de prisões por lesão corporal, ameaça e tortura.

Marcio nasceu em Montes Claros e morava no Bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora. Ele foi preso em uma área rural do Paraguai em uma operação desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco); com eles os policiais apreenderam armas de fogo.

