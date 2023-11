O Dia de Finados, comemorado nesta quinta-feira (2), é uma data separada para que as pessoas celebrem seus entes queridos que já faleceram. Em Juiz de Fora, o Cemitério Parque da Saudade, vinculado à Santa Casa de Misericórdia da cidade, se prepara para receber cerca de 15 mil visitantes no local. Esta data é tradicionalmente marcada pela maior movimentação do cemitério, que abriga aproximadamente 40 mil sepultados distribuídos em seis jardins. A visitação poderá ser realizada das 07h às 18h.

No local, ainda, serão realizadas duas missas no Espaço de Celebração do cemitério:

1ª Missa: Presidida pelo Arcebispo Dom Gil às 09h

2ª Missa: Presidida pelo Padre Pierre às 11h

Segundo o Parque da Saudade, algumas orientações devem ser seguidas para a visitação:

Localização de Jazigos: A administração recomenda que aqueles que não conhecem a localização do jazigo de um ente querido entrem em contato previamente pelos telefones (32) 3229-7701, (32) 3229-7702 ou pelo WhatsApp (32) 98806-7696, evitando filas.

Flores Naturais: Os visitantes são encorajados a levar flores naturais para homenagear seus entes queridos, mas é importante observar que plantá-las no interior do cemitério é proibido.

Higienização: Dispensadores de álcool em gel estarão disponíveis no entorno das capelas para a higienização das mãos.

Segurança

A administração solicitou a presença da Polícia Militar para reforçar o policiamento na região e a SETTRA para controlar o fluxo de veículos no entorno do cemitério.

Além disso, uma ambulância estará de plantão no cemitério para atender a eventuais emergências. Aqueles interessados em adquirir jazigos podem obter informações com os consultores presentes no local.

O Cemitério Parque da Saudade está localizado na Rua Alencar Tristão S/N, Bairro Santa Terezinha. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (32) 3229-2701, (32) 3229-2702 ou pelo WhatsApp: (32) 98806-9676.