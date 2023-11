Um ônibus bateu em um muro do número 105 da Rua Paulo Rodrigues, no Bairro Milho Branco, Zona Norte de Juiz de Fora, por volta das 21h30 dessa quinta-feira (2). De acordo com o Registro policial, o veículo apresentou problemas mecânicos no freio, o que causou a colisão com o imóvel, causando danos em outras duas residências. Uma que teve o padrão de energia atingido e outra que sofreu avarias na entrada.

Apesar dos prejuízos materiais relacionados ao ocorrido, o acidente não teve registro de vítimas.