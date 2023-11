Um caminhão-baú caiu no córrego do Bairro São Pedro, em Juiz de Fora, na noite do último sábado (4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam no veículo, mas não ficaram presas às ferragens. Não há informações da dinâmica do acidente, que foi registrado na Rua Pedro Henrique Krambeck.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu um jovem de 21 anos e o encaminhou para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para saber o estado de saúde do rapaz, mas o Executivo informou que ele não deu entrada na unidade.