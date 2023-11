A Polícia Militar (PM) registrou o envenenamento de um gato doméstico na manhã de domingo (05), no bairro Encosta do Sol. As duas tutoras, de 32 e 38 anos, relataram no boletim de ocorrência que o envenenamento teria sido criminoso e motivado por uma desavença entre elas e o vizinho.

Uma das moradoras disse aos policiais que ao chegar em casa no domingo (05), viu uma de suas gatas deitada, imóvel, com aspecto de envenenamento. O animal foi levado para um hospital veterinário, onde foi confirmada a suspeita. Ela não resistiu e morreu no mesmo dia. As tutoras contaram ainda que dias antes, outra gata delas tinha morrido envenenada, mas como não possuíam câmeras de vigilância instaladas, não conseguiram identificar o suspeito.

A segunda moradora acrescentou que encontrou na sacada do imóvel dois pedaços de frango com uma substância aparentando ser chumbinho. Ao acessar o sistema de vídeo monitoramento, visualizou que, às 20h11, de sábado (04), os pedaços de frango foram arremessados na sacada pela lateral esquerda da casa que dá acesso à janela de um dos cômodos da casa do vizinho.

Além das gatas envenenadas, as tutoras cuidam de outros quatro cães e cinco gatos. Elas disseram aos policiais que se mudaram para a casa no dia 24 de setembro e desde então o vizinho delas queixava-se do barulho e mau cheiro causado pelos animais. O homem chegou a reclamar diretamente com a proprietária do imóvel que solicitou à imobiliária responsável pela locação para entrar em contato com as locatárias e orientá-las sobre como deveriam cuidar do imóvel. Elas teriam acatado as solicitações, mas mesmo assim as queixas continuaram.

Segundo a ocorrência policial, a Polícia de Meio Ambiente foi acionada pelas moradoras, mas em virtude da escassez de recurso, a equipe não conseguiu deslocar para o atendimento. Por este motivo, elas foram até um posto policial do bairro para registro do boletim.