A Instituição de Ensino Granbery divulgou nesta quarta-feira (8), um estudo sobre a área de esportes que será leiloada em Juiz de Fora. Segundo o Colégio, parte da venda será para quitar a dívida da Instituição, atualmente em cerca de R$ 1,3 bilhão. A proposta inicial de venda da área de 13.004,60 m² é de R$ 40 milhões. O Granbery reforça ainda, que o campo que está para ser leiloado não é utilizado pelos estudantes.

O documento técnico que avalia a área do objeto de leilão judicial do Colégio Metodista Granbery indica que o local em que se pede o tombamento não corresponde ao ponto em que a primeira partida de futebol do Brasil ocorreu. A análise assinada pelo perito Northon Fernandes indica que o local exato em que ocorreu a disputa, hoje é ocupado pelo prédio comercial Le Quartier Granbery, que fica em frente à instituição, na Rua Batista de Oliveira, número 1.164, terreno vendido há mais de uma década.

Análise Pericial - Mapa topográfico do espaço Análise pericial - Visão atual da Rua Análise pericial - Imagem que retrata a posição do campo, em frente ao instituto Análise pericial - Foto da época da partida de futebol Análise pericial - Placa com informações do Museu do Colégio Previous Next

Conforme detalhou o perito, inicialmente, o imóvel possuía 89.973 m² de extensão. Era constituído por uma chácara no fundo da Rua Sampaio, contendo uma Avenida com cinco moradas, cobertas por telhas e envidraçadas. A configuração naquele momento, também contava com mais uma casa isolada, com telhado e assoalho, três choupanas, sendo duas delas cobertas de telhas de zinco.

Segundo o documento, outras dependências e o respectivo terreno com a área de 83.973m2, incluindo as áreas destinadas a diversas ruas, mas já feitas e outras projetadas, eram divididos por um valo ao Leste com herdeiros de Antônio Gonçalves Carneiro; pelo Oeste com o prolongamento da Rua Batista de Oliveira; pelo Sul com José Carneiro Leão, por um valo em toda a sua extensão e pelo Norte por um valo, com Francisco Valadares. Essa descrição, conforme apontou a análise equivale às terras adquiridas por Granbery em 1920.

Na descrição mencionam muros, cercas, valas, detalhes das casas e não menciona a existência de campo de futebol ou local de prática esportiva, como frisa o perito. “Portanto em 1920 o campo de futebol não estava construído sobre esse terreno.” Outro detalhe observado pelo técnico, é que o terreno comprado em 1920 era acidentado. Possui aclive entre a parte baixa e a parte alta de cerca de 17 metros de diferença do ponto mais baixo.

Ele afirma, partindo desses dados que não seria possível realizar o jogo de futebol com essa configuração. “As razões para esta afirmação são baseadas nos detalhes analisados, nas fotos da época e nos registros históricos.” Desse modo, a partida de futebol realizada em 1895 deve ter ocorrido em outro local. Dentro do material analisado, fotos históricas no acervo do museu do Granbery demonstram quando o campo de futebol do CEFE foi inaugurado. Esta foto está datada e assinada com 1923 no canto esquerdo. “As fotos naquela época eram quase como uma pintura e o artista assinava e colocava a data”, Informações obtidas no próprio Museo Granberyano.

No acervo do museu há um registro fotográfico da época da inauguração do campo, em setembro de 1923. Naquela ocasião, o registro mostra as casas mencionadas na descrição da transcrição. Por estarem visíveis ao fundo do campo de futebol recém-inaugurado. A casa da esquina e o salão de dança não aparecem, assim como a piscina, porque as construções foram executadas após 1930. O campo de futebol- como destaca o documento e se verifica na foto, está no formato inicial paralelo a Rua Sampaio. Atualmente, o campo ocupa a posição perpendicular à Rua Sampaio e mais distanciado desta Rua.

Os registros de casas na Rua Batista de Oliveira demonstram haver Rua e edificações somente a partir da convergência da Rua Batista de Oliveira com Rua Sampaio. Para a parte alta da Rua Batista de Oliveira, em 1906 ainda não estavam abertos acessos.

“A Rua começava ali, e a numeração também. Essa afirmação ganha corpo pelo registro da casa Gêmea, situada na Rua do Comércio número seis 6, que depois mudou de nome para Rua Batista de Oliveira. Esta casa foi adquirida pelo Granberry em 1910, tendo sido mencionado na própria Escritura que O Granberry já utilizava essa casa em 1906. Naquele ponto, bem como logo em frente no outro lado da Rua já estava o famoso casarão do Granberry. Estas construções já eram antigas naquela época. Pois, exatamente ao lado dessa casa Gêmea, na parte plana e povoada do bairro Granberry, que a partida de futebol pode ter ocorrido”, indica Northon Fernandes.