Entre os dias 4 e 8 de novembro a Polícia Civil desencadeou a operação Virtude em Juiz de Fora, com o intuito de apurar informações sobre 19 denúncias de violência contra idosos em Juiz de Fora. As queixas foram realizadas via Disque Denúncia Unificado (DDU-Disque 100) e, também, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O Núcleo de Atendimento ao Idoso (NAI) é responsável pelas investigações.



Os casos estão relacionados a violações previstas no Estatuto do Idoso. Foram cumpridas diligências em vários bairros da cidade, com checagens, abordagens e visitas tranquilizadoras. Segundo a Polícia Civil, não foi registrado nenhum flagrante durante a operação.



Neste mês de novembro o NAI realizou cerca de 90 atendimentos, desde registro de ocorrências de violações dos direitos da pessoa idosa até o encaminhamento ao serviço de psicologia, prestado na sede da unidade por estagiários que auxiliam as vítimas e familiares envolvidos em ocorrências que não demandam abertura de inquérito policial. O NAI funciona no 2º piso do Santa Cruz Shopping, na rua Jarbas de Lery Santos, 1655 – Centro, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.