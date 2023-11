A sessão de julgamento do pedido de avaliação do tombamento de parte do terreno do Colégio Granbery realizada nesta segunda-feira (13) foi adiada após o pedido de vista de alguns integrantes do Conselho de Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac). A nova sessão está prevista para o dia 23 de novembro.

Em nota, o Instituto Metodista, por meio da assessoria jurídica da rede de ensino, ressaltou que foi excluída do julgamento após o voto do relator, sob o argumento de que a sessão somente poderia continuar com a presença apenas dos conselheiros. Com o encaminhamento, o leilão da parte do terreno segue agendado para a próxima quinta-feira (16).

Conforme publicado pelo Portal Acessa.com, na última quarta-feira (8), a Instituição de Ensino apresentou um estudo que mostra que a área a ser leiloada não seria o local apontado como cenário da primeira partida de futebol do Brasil, fato que justificaria o tombamento do espaço. Segundo a análise assinada pelo perito, Northon Fernandes, indica que o ponto exato em que ocorreu a disputa, hoje é ocupado pelo prédio comercial Le Quartier Granbery, que fica em frente à instituição, na Rua Batista de Oliveira, número 1.164, terreno vendido há mais de uma década.

Os membros do Comppac entenderam que é preciso mais tempo para avaliar o processo de tombamento. O Acessa fez contato com a assessoria buscando posicionamento a respeito da decisão e aguarda o retorno.