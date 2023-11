Uma idosa de 73 anos morreu e um homem de 39 anos passou mal em um supermercado de Juiz de Fora, na última terça-feira (14). O Grupo Bahamas chegou a fechar o estabelecimento e manifestou pesar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender as duas ocorrências no supermercado que fica na Avenida Getúlio Vargas, no Centro.

O homem foi atendido por volta das 14h, com suspeita de ter sofrido uma síncope. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o HTO Hospital Geral. A reportagem entrou em contato com a unidade nesta quinta-feira (16) para saber o estado de saúde dele e aguarda retorno.

Idosa

Já a idosa que morreu o atendimento foi feito no início da noite. O Samu foi acionado pelo vigilante do supermercado, dizendo que a idosa também teria sofrido uma síncope.

Contudo, quando a equipe médica chegou ao local, verificou que a vítima já estava em parada cardiorrespiratória. O Samu tentou reanimá-la por cerca de 30 minutos, mas ela não resistiu e morreu no local.

Bahamas

Em nota, o Bahamas informou que, em respeito aos familiares da vítima, o estabelecimento ficaria fechada naquele momento.

O supermercado manifestou pesar pela morte e expressou “nossos mais sinceros sentimentos aos entes queridos neste momento de luto”.