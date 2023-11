Nesta segunda-feira (16), um homem, sem idade identificada, foi detido por tráfico de drogas no Bairro Solidariedade em Juiz de Fora. De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), durante a operação Ocupação III do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (GEPAR) 135, o suspeito teria sido visto realizando tráfico de drogas no local. Quando ele percebeu a presença da guarnição, fugiu, porém foi alcançado pela equipe.

Ainda segundo a ocorrência, o homem teria arremessado uma sacola plástica ao chão, que foi apanhada com 13 pinos de substância semelhante a cocaína. Com o autor também foi apreendido R$ 141.