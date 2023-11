Começa nesta sexta-feira (17) a celeração da Igreja Católica à Santa Cecília. De acordo com a Arquidiocese de Juiz de Fora, a santa é considerada um exemplo de santidade e de mulher cristã, e foi uma das mártires mais veneradas durante a Idade Média, ganhando uma basílica, construída no século V, em sua homenagem. Em Juiz de Fora, a patrona dos músicos será homenageada na igreja que leva o seu nome, no bairro Santa Cecília, Zona Leste da cidade.

A programação começa nesta sexta-feira (17) e irá até a próxima quarta (22). A festividade será aberta com adoração ao Santíssimo, que ocorrerá durante todo o dia, até às 18h45, quando haverá bênção seguida de Santa Missa. No sábado (18), às 18h, acontece Celebração Eucarística, seguida de luau organizado pelos jovens. No domingo (19), a Eucaristia será realiada às 9h, e às 14h haverá funcionamento da cantina e show de prêmios. Já na segunda-feira (20), às 19h30, será celebrada Missa, seguida de adoração. No dia da Festa da Apresentação de Nossa Senhora (21), a Eucaristia também será às 19h30.

Na quinta-feira (22), Dia de Santa Cecília, haverá procissão com bandas de música saindo da praça do Bairro, a partir das 19h, e, em seguida, Missa festiva e funcionamento da cantina. A Igreja Santa Cecília pertence à Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do Bairro Mundo Novo e fica localizada na Rua Olegário Mariano, 220, Bairro Santa Cecília.