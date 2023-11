Três suspeitos, sem idades reveladas, de matarem uma pessoa no Bairro Linhares foram detidos pela Polícia Militar (PM) no Bairro Grajaú, nesse domingo (19). Um quarto evolvido foi morto pelos policiais após troca de tiros.

De acordo com a PM, os suspeitos teriam invadido uma casa no Linhares e feito diversos disparos contra a vítima. Eles fugiram em um carro logo depois do crime.

Durante rastreamento, os policiais identificaram o veículo e teve início uma perseguição. Na altura do Grajaú, os quatro suspeitos desceram do carro e fugiram a pé em direções opostas.

Um dos envolvidos fugiu por um escadão e atirou duas vezes contra os militares que o perseguiam. A PM revidou o ataque e o suspeito foi morto. Com ele, os policiais acharam uma arma modelo Canik, de fabricação turca, calibre PT 9mm, com mira laser, capacidade 19 e com 8 munições intactas.

Os outros três foragidos foram capturados pelos policiais. O carro utilizado na fuga era clonado do estado do Rio de Janeiro e foi usado em outro homicídio no Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

A PM encontrou ainda 25 estojos de calibres 380 e 9mm.