Com o objetivo de arrecadar doações de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade no município, a Prefeitura de Juiz de Fora se mobiliza com a parceria do Programa Mesa Brasil Sesc, para a campanha "Natal de todas e todos nós", que tem o lançamento marcado para o dia 1º de dezembro e deverá ficar em aberto até o dia 23 de dezembro. Os representantes das entidades se reuniram no auditório da PJF para dar início à articulação que envolverá 17 supermercados da cidade. Além dos estabelecimentos comerciais, haverá arrecadação entre os servidores municipais, empresas do município e também por meio do Radar Solidário, ferramenta gratuita e acessível para facilitar os processos entre pessoas e empresas que desejam doar para entidades e famílias da cidade.

Conforme a PJF, as doações serão distribuídas com a logística do projeto a mais de 70 instituições empenhadas no combate à fome em Juiz de Fora e que integram o Mesa de Cidadania, Espaço de Articulação e Integração das Ações de Combate à Fome da Prefeitura. O encontro foi conduzido pelo secretário especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, e pela coordenadora do Mesa Brasil na cidade, Deborah Albuquerque.

Todo o material arrecadado será distribuído pelo programa do Sesc que irá recolher diariamente as doações e fazer o repasse diretamente às instituições que trabalham no combate à fome. A responsável pelo programa do Sesc explicou que o Mesa Brasil funciona como uma rede de solidariedade, um elo entre quem doa e quem recebe.

De acordo com o secretário, a proposta do encontro foi traçar um esquema de distribuição efetivo para que o alimento chegue o mais rápido possível a quem precisa. Ele destacou que os pontos de coleta nos supermercados contarão com representantes das instituições e serão entregues pensando na equidade do trabalho de todos. "Contamos com a solidariedade das pessoas para fazer a diferença para muitas pessoas. O natal fica perfeito com comida para todas e todos”.