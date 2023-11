Um motociclista bateu em uma viatura da Polícia Militar (PM) na noite dessa segunda-feira (20), na Avenida Brasil, em Juiz de Fora. O condutor da moto e um policial precisaram de atendimento médico.

De acordo com a PM, a viatura seguia para dar apoio a uma ocorrência de veículo furtado no Centro. Com sinais sonoros e sistema luminoso ligados, a viatura seguia pela via até o cruzamento da Avenida Rui Barbosa quando o motociclista bateu lateralmente no carro.

Os policiais explicaram que diminuíram a velocidade do veículo para cruzar a via. Um táxi que estava na região parou para que a viatura passasse, contudo o motociclista veio por trás do veículo e não parou, batendo na lateral do carro e caindo no chão logo em seguida.

O socorro foi acionado pelos militares e por populares. Os policiais não conseguiram o relato do motociclista devido aos ferimentos.

Os nomes dos feridos não foram revelados, nem para qual hospital foram encaminhados, por isso não foi possível saber o estado de saúde deles.