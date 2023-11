Dois homens, de 33 e 32 anos, respectivamente, foram presos na noite desta segunda-feira (20), após fugirem de abordagem policial com um carro furtado. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o veículo foi flagrado trafegando primeiro pela Avenida Juscelino Kubitscheck, na sequência chegando à Avenida Deusdedith Salgado e pela Avenida Rio Branco, no sentido Centro, quando uma viatura da Polícia Militar sinalizou para que o automóvel parasse pela primeira vez. Ele entrou em direção ao Bairro Granbery na contramão.

Permanecendo na contramão da direção, o motorista bateu em outro veículo e atingiu uma árvore com a traseira do carro. Ele saiu do automóvel e continuou tentando fugir, pulando uma cerca do Colégio Granbery. Ele foi alcançado e, mesmo assim, apresentou resistência, porém foi contido e preso. Havia no veículo com o autor, um outro passageiro no carona, que também apresentou resistência à ordem de descida do veículo. Quando saiu, tentou fugir, mas foi detido. Ele carregava R$3.500 e não soube informar a procedência. Ainda estava dentro do veículo, uma mulher com uma criança de colo, de aproximadamente um ano, que alegou ser companheira do indivíduo passageiro do veículo. Os autores foram conduzidos à Delegacia de Plantão.