Os moradores do Bairro São Benedito, em Juiz de Fora, se manifestaram com bonecos simbolizando palhaços em um buraco na esquina das ruas Maria do Carmo Alves com a José de Souza Chagas.

O flagrante, feito pelo Acessa na noite dessa segunda-feira (27), mostra o tamanho do problema na via.

Alguns moradores, que não quiseram se identificar, disseram que o buraco está na rua há muito tempo e que piorou depois da última forte chuva registrada na cidade.

Ainda de acordo com a comunidade do local, o Executivo já foi procurado, mas não houve retorno.

A reportagem procurou a Prefeitura e aguarda um posicionamento.

Leia também: