A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) de Juiz de Fora divulgou, nesta terça-feira (5), o resultado do Edital do processo seletivo de permissão da comercialização nas feiras livres da cidade. Para conferir a listagem final, o interessado deve acessar o Diário Oficial do Município ou vizualizar este anexo. Ambos os documentos indicam a classificação dos participantes por pontuação de feira e unidade comercial, feira e grupo de comércio e geral ou grupo de comércio.

De acordo com a Seapa, a solicitação de recurso pode ser feita em até três dias úteis por meio da Prefeitura Ágil ou pelo Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga). Após esse período, os recursos serão analisados pela Comissão Especial de Contratação e o resultado final será divulgado.



As oportunidades disponíveis nesta seleção estão distribuídas em 22 feiras diurnas, somando um total de 782 vagas destinadas à venda de uma variedade de produtos. Essas vagas abrangem diferentes segmentos, incluindo hortifrúti, lanches, floricultura, açougues, quitandas e outros.



Endereços e horário de funcionamento - Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga):

Atendimento ao Cidadão | Centro

Horário de funcionamento: das 9h às 15h

Av. Barão do Rio Branco, 1843/2º andar - Centro

Tel.: (32) 2104-8530 | 2104-8531 | 2104-8580 | 3690-8151

WhatsApp para informações: (32) 2104-8531



Atendimento ao Cidadão | Centro Sul

Horário de funcionamento: das 9h às 15h

Rua São Mateus, 300 - Bairro São Mateus

Tel.: (32) 2104-7063



Atendimento ao Cidadão | Prédio-Sede da PJF

Horário de funcionamento: das 9h às 15h

Av. Brasil, 2001 - Térreo

Tel.: (32) 2104-7047



Atendimento ao Cidadão | Norte

Horário de funcionamento: das 9h às 15h

Av. Inês Garcia, 357 - Benfica

Tel.: (32) 3690-7877



Atendimento ao Cidadão | Nordeste

Horário de funcionamento: das 9h às 15h

Av. Rui Barbosa, nº 784, loja 12 - Santa Terezinha.

Tel.: (32) 3690-8610