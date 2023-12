Após o terceiro outubro mais chuvoso da história, Juiz de Fora registrou o quarto novembro mais seco, segundo a Defesa Civil da cidade. Em dados apontados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o último mês teve o menor volume de chuvas desde novembro 1974, chovendo 100,8mm, medida que corresponde 57,32% abaixo da média. Durante o mês, a Defesa Civil emitiu dois alertas de ondas de calor.

Segundo a equipe, no dia 18 de novembro, a cidade registrou a 7ª maior temperatura da história, chegando a 35,8ºC. Nessa mesma semana, entre os dias 11 e 18, acontecia a onda de calor, período específico em que se registram temperaturas 5ºC acima do esperado para o mês, marcados por dias excessivamente quentes.



Ações da Defesa Civil em novembro

Em novembro, mais da metade das vistorias realizadas pela Defesa Civil foram de caráter preventivo. No mês, a equipe da Defesa Civil promoveu curso de capacitação para aprimorar o atendimento telefônico no 199 e realizou encontro do Plano de Contingência para o Período Chuvoso sobre Sistema de Comando de Operações (SCO), com palestra do Corpo de Bombeiros. Além disso, foi promovida uma nova capacitação para voluntários - ao todo, 32 moradores de diversas regiões da cidade participaram da formação.