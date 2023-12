A mensagem do Executivo encaminhada à Câmara Municipal que trata da doação de áreas às margens da BR-040 para a construção de um galpão para o Serviço Social do Comércio (Sesc), foi assinada na nesta terça-feira (5), pela prefeita Margarida Salomão. O objetivo é atender às atividades logísticas do Mesa Brasil - Rede Nacional de Bancos de Alimentos que atua contra a fome e o desperdício, para a distribuição de alimentos para toda a Zona da Mata.

A prefeita destacou o papel de Juiz de Fora como capital da Zona da Mata. Ressaltou que o Mesa Brasil tem papel relevantíssimo num universo de grande desigualdade, que ainda prevalece na sociedade. "Essa perspectiva de conseguirmos garantir condições logísticas, tanto de arrecadação como distribuição de alimentos, está absolutamente dentro da nossa agenda e integra nossas prioridades. Nós estamos fazendo hoje esse encaminhamento para a Câmara e não tenho dúvidas que ela será extremamente sensível a essa iniciativa. Esperamos que, em breve, venha se instalar neste local o Centro de Distribuição (CD) Mesa Brasil.”

Para o presidente do Sindicomércio JF e Vice-Presidente da Fecomércio/Sesc/Senac-MG, Emerson Beloti, a iniciativa precisa ser valorizada. “O CD Mesa Brasil / Sesc irá proporcionar um ganho social enorme não só para Juiz de Fora, mas para toda a região da Zona da Mata. Quando estiver em pleno funcionamento, vamos arrecadar em torno de 120 toneladas de alimentos por mês. Isso vai fazer com que a Rede Brasil/ Sesc possa atender não somente nossa cidade, mas toda esta região tão importante para nós”.

O gerente da Unidade Sesc em Juiz de Fora, Walder Costa dos Santos, acredita que a cidade entra agora em um novo patamar: “A cidade deixa de ter uma unidade do Sesc - Mesa Brasil e se torna o maior Centro de Distribuição de Alimentos da Zona da Mata. Tomará patamares significativos de amplitude de todas as instituições sociais de Juiz de Fora, como também na Zona da Mata, ou seja, Juiz de Fora torna-se referência em recolhimento e distribuição de alimentos àqueles que necessitam”, finaliza.

A construção do galpão deverá ser finalizada em até dez anos, contados a partir da data da lavratura da escritura pública de doação. Esta Lei, se aprovada, entrará em vigor na data de sua publicação, conforme destacou o município.