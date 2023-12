Uma casa foi soterrada depois que um barranco caiu na Rua Augusto Thielman, no Bairro Borboleta, em Juiz de Fora. Na madrugada desta quarta-feira (6), uma forte chuva foi registrada na cidade e deixou pessoas ilhadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acúmulo de lama impediu a saída dos moradores do imóvel. Não há registro de vítimas e a entrada do local foi liberada.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a parte estrutural da casa. O local ficou sob responsabilidade do morador.

As primeiras informações apontavam que um dos cachorros da casa foi soterrado, mas o Corpo de Bombeiros negou.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Casa fica soterrada em Juiz de Fora