Nesta quinta-feira (7), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou o resultado final do concurso público para o quadro do Magistério Municipal. Para conferir os documentos referentes aos editais 01/2021, 02/2021 e 03/2021, basta acessar o Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo) ou a página da empresa organizadora do certame, por este link.

De acordo com o Executivo, a previsão é de que a homologação dos resultados ocorra nas próximas semanas, e na sequência comece as nomeações dos candidatos aprovados para início das atividades no próximo ano letivo.

O edital nº 01/2021 prevê vagas para o cargo de Professor Regente A (PR-A), enquanto o edital nº 02/2021 definiu as diretrizes para o cargo de Professor Regente B (PR-B). Já o Edital nº 03/2021 avaliou candidatos aspirantes ao cargo de Coordenador Pedagógico.