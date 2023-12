Um jovem de 23 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e receptação, na tarde dessa terça-feira (12), no Bairro Grama, em Juiz de Fora, durante a Operação “Intento Fallido”. Ele estava com um revólver calibre .22, devidamente minuciado, com numeração adulterada.

De acordo com a Polícia Civil, ele é responsável por vários homicídios na cidade desde que era adolescente, e já foi condenado a 13 anos de prisão. Ele estava em liberdade há cerca de cinco meses, por progressão de regime deste crime que foi condenado por homicídio tentado e corrupção de menores.

O rapaz é do Bairro Santo Antônio e, segundo as investigações, estava no Grama com o objetivo de assumir o tráfico de drogas no local. Mas a ideia foi fracassada pela intervenção dos policiais.

O jovem foi encaminhado para o Presídio de Matias Barbosa e está à disposição da Justiça. As diligências continuam para resolver o caso.

A Civil destaca que “a 4ª Delegacia está atenta visando combater a criminalidade da região e de insurgentes de outras áreas que tentem se estabelecer na região”.