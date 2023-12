Quem passa pela Avenida Doutor Simeão de Faria, na altura do Bairro Santa Cruz, na Zona Norte de Juiz de Fora, consegue perceber facilmente a presença de ambulâncias no Pelotão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Pemad) do 5º Pelotão de Bombeiros Militares no pátio da unidade. Segundo moradores que terão suas identidades resguardadas, os veículos estão sem uso há mais de um ano. Permanecem parados em um espaço descoberto, que sofre ação do tempo, desprotegidos do Sol, das chuvas e de outras intempéries como o granizo.

A longa permanência das viaturas pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste) é alvo de questionamento dos moradores, que perguntam o porquê de os veículos não estarem nas ruas prestando atendimento, enquanto deterioram no local em que estão estacionados. Em nota, a assessoria do Cisdeste informou que todas as ambulâncias que de encontram na unidade do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz são inservíveis e estão em processo de desfazimento ou leilão, que acontecerá no próximo dia 20 de dezembro, às 9h.

Ainda segundo a nota, Consórcio informa que esse será o 5º processo de leilão realizado. Nas outras quatro tentativas, não apareceram interessados.





Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste - Juiz de Fora/MG