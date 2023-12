Como adiantado pelo Acessa, a Prefeitura de Juiz de Fora e a Câmara Municipal estavam discutindo sobre o reajuste do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Na noite dessa quinta-feira (14), o Executivo enviou um ofício à Câmara sobre o aumento do imposto, que será definido com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que também foi aprovado pelos vereadores.

A Prefeitura precisou retirar alguns pontos que estavam previstos no reajuste, pois de acordo com o cálculo que estava sendo feito, o aumento seria de 5,18%, porém, após cobranças do Legislativo os cálculos foram revistos e o reajuste será de 4,68%.

Para o vereador Juraci Scheffer (PT), a correção que foi necessária para se adequar as normas previstas para os aumentos. "Nós sabemos da inconstitucionalidade de se ajustar o valor acima do permitido, a prefeita não faria um cálculo inadequado para a população".

Já o vereador Sargento Melo Casal, destacou que os reajustes propostos anteriormente pela Prefeitura iria ter uma diferença significativa nos valores. "Iria doer no bolso de cada morador de Juiz de Fora, eu não sei onde a Secretária de Fazenda Fernanda Finotti tirou esses cálculos, não é possível que a prefeita não havia visto".

O pagamento à vista do IPTU 2024 poderá ter desconto de até 10%.