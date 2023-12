A partir deste domingo (17), a região nordeste de Juiz de Fora terá horário de ônibus reforçado devido à inauguração do novo Pronto Atendimento de urgência e emergência, no Hospital Ana Nery. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), haverá inclusão e ajustes de horários das linhas 103 e 105 (ambas Filgueiras), que já atendem o hospital. Outras linhas que atendem o local são: 100 (Filgueiras) e 109 (Granjas Triunfo).

Os novos quadros de horários estarão disponíveis no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) a partir deste sábado (16).

Para Margarida Salomão, prefeita da cidade, a inauguração deste Pronto Atendimento 24 horas é uma injeção de qualidade no sistema de saúde. Ela afirmou, em nota, que o seu compromisso era reabrir a porta do Pronto Atendimento da região Nordeste: "Tentamos com o Hospital João Penido, mas infelizmente não foi possível. Estamos fazendo isso agora com o Hospital Ana Nery", finaliza.

O Hospital Ana Nery fica localizado na Rua Diomar Monteiro, 1280, Bairro Grama.