A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte de uma mulher de 49 anos, vítima de uma queda de roda gigante, em um estabelecimento comercial na Zona Rural do Município de Barbacena. O acidente aconteceu no último domingo (17). O brinquedo, tem cerca de 4m de altura, conforme noticiou o Portal Acessa.com.

De acordo com as investigações, trata-se de um restaurante onde havia um parque, onde a mencionada roda gigante era utilizada pelos frequentadores. No dia do ocorrido, conforme a Polícia, a vítima entrou no brinquedo e foi levantada até a parte mais alta e sofreu a queda. Na ocasião, o corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para ser submetido a exames.

A Polícia Civil deverá ouvir testemunhas e o marido da vítima que estava no local dos fatos quando tudo ocorreu. Também aguarda a finalização dos laudos e a juntada dos alvarás do parque para a conclusão do inquérito, que tem 30 dias para ser finalizado. As diligências para apuração e levantamento de informação encontram-se em andamento.