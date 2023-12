Mais 27 motos irregulares foram apreendidas e outras 76 autuações foram emitidas pela Polícia Militar (PM) em Juiz de Fora, nessa segunda-feira (25), durante a Operação “Cavalo de Aço” para coibir o “Rolezinho de Natal”.

A prática consiste em motociclistas dirigirem em alta velocidade e causando muito barulho. As ações dessa segunda-feira foram realizadas nas áreas de atuação do 27º Batalhão.

No domingo (24), ações contra a prática ilegal prendeu 10 pessoas e apreendeu quase 50 veículos em Juiz de Fora, Muriaé e Viçosa. A polícia ressaltou que todas as imagens detectadas pelo sistema de vídeo monitoramento serão repassadas à Polícia Judiciária para fins de identificação de motocicletas e condutores.

"A Polícia Militar continuará com suas ações preventivas e repressivas, e intensificará as abordagens especialmente aos condutores de motocicletas. Contamos com a colaboração da comunidade para denunciar e informar através do 190 a prática de direção perigosa", ressaltou a PM.



De acordo com o artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a direção perigosa, quando praticada, pode desencadear uma infração. Ela é caracterizada quando o condutor realiza arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

Direção perigosa é uma das infrações gravíssimas autossuspensivas descritas pelo CTB. Além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pelo período que varia de 2 a 8 meses, o condutor ainda poderá ter que pagar uma das multas mais caras do CBT, pois a infração gera multa multiplicada 10 vezes, chegando ao valor de R$ 2.934,70.