O corpo da jovem Brunna Letycua Vicente Alves de Souza Leonel, de 24 anos foi encontrado em uma mata no Bairro Milho Branco, Zona Norte de Juiz de Fora, na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, um casal foi preso em flagrante, também nesta quinta-feira, suspeito da autoria do assassinato da jovem.

Conforme o registro policial, Brunna foi vista pela última vez na noite da terça-feira (2), entrando em um veículo branco, em frente ao apartamento em que morava, no Bairro Aeroporto, Cidade Alta. A Polícia Civil deverá apresentar mais informações sobre o caso em uma coletiva de imprensa marcada para esta sexta-feira (5). As diligências seguem em andamento. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios, Samuel Neri, inicialmente, o crime foi registrado como desaparecimento, com entrada na Delegacia de Plantão. Ele foi encaminhado para o 1º Distrito, na Delegacia localizada no Bairro São Mateus e, com informações recebidas, posteriormente, a Polícia começou a trabalhar com a hipótese de homicídio. Com isso, o caso será acompanhado pela Especializada.

