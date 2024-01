O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta quarta-feira (10), as buscas pelo corpo do adolescente de 14 anos em um poço no Bairro São Geraldo, em Juiz de Fora. A Polícia Militar (PM) informou que apoia os trabalhos.

As buscas começaram no último domingo (7) após a mãe do menino, que está desaparecido há 6 meses, receber mensagens que diziam que o corpo do filho poderia estar no poço, localizado em um terreno baldio.

Durante os trabalhos nessa terça-feira (9), os bombeiros utilizaram um tripé e sistema de redução de força, além de equipamento de proteção respiratória, devido ao local se considerado um espaço confinado. O trabalho consiste em realizar a retirada contínua de terra com uso de pá e baldes.

Ainda na terça, a corporação informou que, devido às dificuldades encontradas e o risco aos militares, os trabalhos deviam durar horas e não era possível identificar quantidade de terra que está sobre o provável corpo.