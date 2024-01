Uma manutenção emergencial da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), realizada na manhã desta quinta-feira (18) na área central de Juiz de Fora, pode comprometer o abastecimento de água na região.

Segundo a Prefeitura (PJF), o booster São Sebastião, unidade da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) localizado na Rua Gilberto de Alencar, no Centro, está sem energia.

Essa estação é responsável fornecimento de água do Centro, acima da Rua Tiradentes (entre as ruas Halfeld e Espírito Santo) e dos bairros Santa Helena (incluindo a parte mais alta da Avenida Olegário Maciel) e Jardim Glória.

Com a manutenção, essas áreas podem ter o abastecimento comprometido. Segundo a PJF, a previsão da Cemig é de que os trabalhos sejam concluídos até as 17h desta quinta-feira. Assim que a energia for religada, o booster entrará em funcionamento.

A reportagem procurou a Cemig e aguarda retorno.